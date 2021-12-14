На севере Красноярского края ожидают -55 градусов

На севере Красноярского края ожидают похолодание до -55 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Так, в Эвенкийском муниципальном районе ожидают 50-55 градусов мороза, на севере центральных районов температура опустится до минус 35 градусов.

«Одевайтесь согласно погоде и обязательно закрывайте уши и нос. Откажитесь от употребления алкоголя, особенно на улице", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в ночь с 14 на 15 декабря на севере края ожидают сильный ветер до 25 м/с. Возможна метель. МЧС просит не покидать свои дома без необходимости.