Лыжная база «Снежинка» открылась после реконструкции в Сосновоборске

Обновлённая лыжная база "Снежинка" открылась в Сосновоборске после реконструкции. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края, работы провели на средства спонсоров, которые выделили на эти цели порядка 30 млн рублей.

Теперь фасад каменной части здания отделан декоративным антивандальным покрытием, а за счет сноса нескольких стен холл для посетителей стал намного просторнее. Кроме этого, в ходе реконструкции в здании обновили электрику и сантехнику, установили вентиляцию и систему пожарной сигнализации, а также - новое освещение. В помещениях смонтировали навесные потолки и обновили стены, а пол выложили кафельной плиткой. Для комфорта посетителей в помещении расставят лавочки и удобные диваны, будут работать два туалета. В ходе ремонта на лыжной базе переоборудовали стойку администратора, помещения для проката и выдачи лыж, а еще - установлены шкафчики, где можно будет оставить свои вещи.

Частично провели ремонт и в подвальном помещении базы, где сделали медицинский кабинет, две раздевалки, четыре душевые комнаты, три санузла и для спортсменов.

"Благоустроили и прилегающую территорию, - рассказали в пресс-службе министерства. - На тропинке от здания администрации до базы установили новые фонари, грейдером сформировали километровую трассу. В следующем году полотно асфальтируют для велосипедистов и роллеров. На территории работают 13 камер видеонаблюдения, а на всем протяжении трассы установлены 60 опор с антивандальными лампами".

Уже в следующем году на опорах освещения трассы планируется установить тревожные кнопки, благодаря чему посетители трассы смогут попросить о помощи, либо сообщить о происшествии. Также вокруг базы сделали пешеходную дорожку. На территории предусмотрена парковка и установлена трибуна для зрителей.

"Обновленная база стала еще одним пунктом в решении задачи, стоящей перед краем в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», – подчеркнули в министерстве. - Увеличить к 2024 году уровень занимающихся спортом в регионе до 51%".

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

