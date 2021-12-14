В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

Следком Красноярского края завершил расследование в отношении начальника региональной диспетчерской службы КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» Артема Хребтова, который обвиняется в халатности, причинившей особо крупный ущерб лесному фонду региона.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю, следствие считает, что обвиняемый в июне 2019 года не предпринял никаких мер к тушению пожаров на территории Богучанского района и не передал в министерство лесного хозяйства информацию о возникшей чрезвычайной ситуации, скрыв, что пожар может разрастись.

В результате бездействия чиновника лесные пожары в Богучанском районе районе перешли в категорию массовых. Это причинило особо крупный ущерб лесному фонду Красноярского края - более 757 млн рублей

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Хребтову грозит наказание в виде штрафа (от 200 до 500 тысяч рублей), либо обязательные или исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.