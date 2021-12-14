Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

Скрытые патрули ГИБДД на машинах гражданского исполнения в минувшие выходные вновь работали на загородных трассах. Грубые нарушения ПДД, которые фиксировали сотрудники Госавтоинспекции, в том числе и выезд на полосу встречного движения, передавались ближайшему наряду ДПС.

В пресс-службе ведомства отмечают, что относиться к скрытым патрулям по-разному относиться, но при этом не стоит забывать, что это мероприятие направлено, в первую очередь, на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Красноярском крае достаточно остро стоит проблема аварийности по причине выезда на полосу встречного движения и превышения скорости. Только в ноябре в результате таких нарушений произошло 24 аварии, в которых 46 получили травмы, а шесть человек погибли.

И водителям, которые высказывают недовольство работой скрытых патрулей, следует помнить, что штраф - это не налог и его не нужно платить, если вы соблюдаете правила дорожного движения.

" Полученный штраф, в данном случае, лишь малая ответственность, которую может понести водитель, - подчеркнули в пресс-службе регионального ГИБДД. - В другой раз это может быть чья-то или собственная жизнь"

Фото: ©пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю