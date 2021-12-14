На востоке Красноярского края открыли ледовый дворец

В Канске открыли ледовый дворец «Восток Арена». На строительство объекта было выделено 437 млн рублей. И всё это в рамках нацпроекта «Демография».

Для местных жителей на ледовой арене будут открыты секции хоккея, кёрлинга, фигурного катания и шорт-трека. Также каток откроют и для свободного катания.

Отметим, что имя новой ледовой арене горожане придумали сами. Было предложено больше 150 вариантов и лучшим посчитали «Восток Арена». Потому что это первый и пока единственный каток с искусственным льдом на востоке Красноярского края.

В торжественной церемонии открытия новейшего катка поучаствовал губернатор края Александр Усс и двукратный чемпион мира по хоккею из Красноярска Александр Сёмин.

- Здесь, на востоке, давно уже не строилось объектов такого уровня. Арена будет предназначена не только для продвижения ледовых видов спорта, но и станет точкой притяжения многих людей, которые живут здесь и в соседних территориях. Думаю, что Канск воспитает новых чемпионов и выдающихся представителей фигурного катания, - отметил глава края.

Фото: ©Александр Черных