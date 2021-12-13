13 декабря
Красноярск
погода -17 °C
73.41
 
€ 82.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первый фестиваль молодёжных почетных караулов "Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа" прошел в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
18:00 13 Декабря 2021
общество, красноярск, фестиваль
версия для печати Ico_print

Фестиваль молодёжных почётных караулов «Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа» прошел в Доме офицеров 10 декабря. Участниками фестиваля стали коллективы из Ачинска, Минусинска, Лесосибирска, Дивногорска, Енисейского района, а также команды Постов №1 из таких городов как Новосибирск, Томск, Кемерово, Иркутск, Чита и Воронеж.

Как рассказал начальник Штаба Поста № 1 г. Красноярска Сергей Покровский, идея проведения такого масштабного мероприятия появилась давно.  

- Когда в 2015 году в Красноярске возродили проект почетной караульной службы у знаковых мемориалов и монументов «Пост №1». В 2018 году на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» красноярские ребята заняли первое место, а в этом году – впервые победили на Всероссийском слете активистов движения «Пост №1». Когда вернулись домой, появилась идея проведения подобного фестиваля в масштабах нашего города, так появился конкурс «Спасская башня молодежи Красноярска», но вскоре поняли, что можем провести мероприятие в рамках Сибирского федерального округа. Ведь Пост №1 – это многонациональное движение. 

Воплотить идею в жизнь помог грантовый конкур Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), и в этом году фестиваль молодёжных почётных караулов «Спасская башня молодежи Сибирского Федерального округа» с 10 по 12 декабря прошел в Красноярске. Участие в нем приняли ребята 14-20 лет. Они продемонстрировали смену часовых на Посту №1, смотр знамённых групп и возложение корзины.

Первый фестиваль молодёжных почетных караулов "Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа" прошел в Красноярске

В финале конкурса молодежных почётных караулов были определены лучшие постовцы сразу в трех номинациях: «Город Красноярск», «Красноярский край» и «Сибирский Федеральный округ». Победителями в номинации «Город Красноярск» стала команда Поста №1 школы №91; в номинации «Красноярский край» команда Поста №1 г. Лесосибирска; в номинации «Сибирский Федеральный округ» -  команда Поста №1 города Воронежа.

Как отметила руководитель департамента социального развития администрации Красноярска Ирина Фоминых, военно-патриотическое воспитание молодёжи является одним из приоритетных направлений для администрации города. В городе успешно реализуются проекты, сохраняющие память об истории страны, ее традициях и героях: Юнармия, Пост №1, военно-патриотические и краеведческие клубы и объединения, поисковики.

Первый фестиваль молодёжных почетных караулов "Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа" прошел в Красноярске

Фото: Пост№1 Красноярска/ВКонтакте

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Красноярска посетил единственную за Уралом фабрику игрушек в канун Нового года

Глава Красноярска посетил единственную за Уралом фабрику игрушек в канун Нового года

13 Декабря 2021 г.
На «Бирюсинке» до сих пор сохранили исконные традиции изготовления ёлочных игрушек
Новости Красноярска: Елочные базары заработали в Красноярске

Елочные базары заработали в Красноярске

13 Декабря 2021 г.
С 13 декабря в Красноярске можно будет приобрести новогодние товары на базарах
Новости Красноярска: Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

13 Декабря 2021 г.
«Иней-М» второй год внедряют в Красноярске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Новости Красноярска: При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

13 Декабря 2021 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» получило от АО «Богучанская ГЭС» средства на приобретение двух видеокамер, ноутбука и компьютера для обработки и монтажа видеозаписей. Это...
Новости Красноярска: В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

13 Декабря 2021 г.
До публикации автор не дожил всего год
Новости Красноярска: Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

13 Декабря 2021 г.
Ребенок получил ушиб в результате срабатывания подушки безопасности
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Новости Красноярска: В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

10 Декабря 2021 г.
Проведение торжественных мероприятий в Красноярске намечено на 2028 год
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru