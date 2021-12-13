Первый фестиваль молодёжных почетных караулов "Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа" прошел в Красноярске

Фестиваль молодёжных почётных караулов «Спасская башня молодёжи Сибирского Федерального округа» прошел в Доме офицеров 10 декабря. Участниками фестиваля стали коллективы из Ачинска, Минусинска, Лесосибирска, Дивногорска, Енисейского района, а также команды Постов №1 из таких городов как Новосибирск, Томск, Кемерово, Иркутск, Чита и Воронеж.

Как рассказал начальник Штаба Поста № 1 г. Красноярска Сергей Покровский, идея проведения такого масштабного мероприятия появилась давно.

- Когда в 2015 году в Красноярске возродили проект почетной караульной службы у знаковых мемориалов и монументов «Пост №1». В 2018 году на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» красноярские ребята заняли первое место, а в этом году – впервые победили на Всероссийском слете активистов движения «Пост №1». Когда вернулись домой, появилась идея проведения подобного фестиваля в масштабах нашего города, так появился конкурс «Спасская башня молодежи Красноярска», но вскоре поняли, что можем провести мероприятие в рамках Сибирского федерального округа. Ведь Пост №1 – это многонациональное движение.

Воплотить идею в жизнь помог грантовый конкур Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), и в этом году фестиваль молодёжных почётных караулов «Спасская башня молодежи Сибирского Федерального округа» с 10 по 12 декабря прошел в Красноярске. Участие в нем приняли ребята 14-20 лет. Они продемонстрировали смену часовых на Посту №1, смотр знамённых групп и возложение корзины.

В финале конкурса молодежных почётных караулов были определены лучшие постовцы сразу в трех номинациях: «Город Красноярск», «Красноярский край» и «Сибирский Федеральный округ». Победителями в номинации «Город Красноярск» стала команда Поста №1 школы №91; в номинации «Красноярский край» команда Поста №1 г. Лесосибирска; в номинации «Сибирский Федеральный округ» - команда Поста №1 города Воронежа.

Как отметила руководитель департамента социального развития администрации Красноярска Ирина Фоминых, военно-патриотическое воспитание молодёжи является одним из приоритетных направлений для администрации города. В городе успешно реализуются проекты, сохраняющие память об истории страны, ее традициях и героях: Юнармия, Пост №1, военно-патриотические и краеведческие клубы и объединения, поисковики.

Фото: Пост№1 Красноярска/ВКонтакте