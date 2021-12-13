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Глава Красноярска посетил единственную за Уралом фабрику игрушек в канун Нового года

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Красноярск
19:01 13 Декабря 2021
общество, красноярск, экономика, новый год
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Мэр Красноярска Сергей Еремин решил посетить перед Новым годом красноярскую фабрику игрушек «Бирюсинка» и подпитаться праздничным настроением. 

Глава Красноярска посетил единственную за Уралом фабрику игрушек в канун Нового года

«Здесь живёт сказка! Такое чувство было у меня во время визита на нашу легендарную фабрику. Она выросла из маленькой артели, которая образовалась в далеком 1927 году. А сегодня «Бирюсинка» – это уникальное предприятие, где с любовью делают ёлочные украшения и мягкие игрушки. Удивительно, но на «Бирюсинке» до сих пор сохранили исконные традиции изготовления ёлочных игрушек. Их делают только из стекла и вручную, расписывая каждое украшение отдельно. В них наши мастерицы вкладывают частичку души и теплоту рук», – пишет глава города в инстаграм.

Глава Красноярска посетил единственную за Уралом фабрику игрушек в канун Нового года

Отметим, что фабрика делает сейчас особый заказ для маленьких красноярцев. Здесь шьют упаковку для сладких подарков, которые в этом году получат более 67 тысяч ребятишек. У них под елками поселится снегирь.

Фото: @eremin_krsk

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