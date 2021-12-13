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Елочные базары заработали в Красноярске

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Красноярск
17:20 13 Декабря 2021
красноярск, общество, торговля, зима
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В понедельник, 13 декабря, заработал первый елочный базар в Советском районе. На протяжении недели откроется еще несколько таких торговых точек: в Октябрьском районе (14 декабря), в Кировском, части Центрального и Свердловского районов (15 декабря). Все елочные базары заработают в полную силу уже 20 декабря.

Победителем по количеству елочных базаров станет Советский район там их будет около 14, а вот большее количество торговых мест, как и в прошлом году будет в Октябрьском районе, их будет около 40. 

Всего можно будет посетить 41 базар, где будет более 130 торговых мест.

Закончат свою работу базары в канун Нового года.

Фото: РИА новости / Алексей Витвицкий

 

 

 

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