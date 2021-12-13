Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

Второй модуль незаменимого помощника «Иней-М» будет установлен на дорогах Красноярска. Основная задача комплекса - создание видеосъемки и фотофиксации дорог. С помощью этой системы можно выявлять дефекты покрытия, обочин и всех дорожных элементов. «Иней-М» фиксирует, хранит, анализирует и передает все данные на сервер.

На данный момент в Красноярском крае система оборудуется и тестируется. На всю мощность «Иней-М» сможет работать только после установки всего программного обеспечения.

По всей стране к 2024 году необходимо будет установить такие модули для улучшения качества дорог.

Фото: РИА новости / Константин Челабов