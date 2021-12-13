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Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

Главная Общество
Красноярск
16:25 13 Декабря 2021
красноярск, авто, транспорт, дороги
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Второй модуль незаменимого помощника «Иней-М» будет установлен на дорогах Красноярска. Основная задача комплекса - создание  видеосъемки и фотофиксации дорог.  С помощью этой системы можно выявлять дефекты покрытия, обочин и всех дорожных элементов. «Иней-М» фиксирует, хранит, анализирует и передает все данные на сервер.

На данный момент в Красноярском крае система оборудуется и тестируется. На всю мощность «Иней-М»  сможет работать только после установки всего программного обеспечения.

По всей стране к 2024 году необходимо будет установить такие модули для улучшения качества дорог. 

Фото: РИА новости / Константин Челабов

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