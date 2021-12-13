При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» получило от АО «Богучанская ГЭС» средства на приобретение двух видеокамер, ноутбука и компьютера для обработки и монтажа видеозаписей. Это позволит специалистам районной библиотеки организовать работу студии для детей и подростков, в которой их научат создавать видеоролики и документальные фильмы. Оборудование уже доставлено в город Кодинск, студия начнет работу в ближайшее время.

«Мы открыли новое направление в своей работе в 2021 году, чтобы занять детей в свободное время и увлечь их изучением родного района. Сейчас из-за эпидемической обстановки многие подростки не могут выехать за пределы района, чаще обращаются в библиотеку с различными вопросами и предложениями, просят научить чему-то новому. Техника, имеющаяся у библиотеки, не соответствует требованиям программ для видеомонтажа, но благодаря помощи Богучанской ГЭС мы получили все необходимое», - рассказала директор Кежемской Центральной районной библиотеки Галина Ефимова.

Богучанская ГЭС на протяжении многих лет активно сотрудничает с Кежемской Центральной районной библиотекой. На средства энергетиков в 2019 году библиотека получила более 1200 томов новых книг, а также два комплекта специальных книг для слабовидящих детей. В 2018 году станция подарила сотрудникам библиотеки новые каталожные шкафы и компьютеры. Ежегодно библиотека получает в подарок от ПАО «РусГидро» годовую подписку детского литературного журнала «Путеводная звезда».

Как социально ответственная компания, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.