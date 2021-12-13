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При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

Главная Общество
Красноярск
16:04 13 Декабря 2021
поддержка, оборудование, обучение, гэс, энергетика
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» получило от АО «Богучанская ГЭС» средства на приобретение двух видеокамер, ноутбука и компьютера для обработки и монтажа видеозаписей. Это позволит специалистам районной библиотеки организовать работу студии для детей и подростков, в которой их научат создавать видеоролики и документальные фильмы. Оборудование уже доставлено в город Кодинск, студия начнет работу в ближайшее время.

«Мы открыли новое направление в своей работе в 2021 году, чтобы занять детей в свободное время и увлечь их изучением родного района. Сейчас из-за эпидемической обстановки многие подростки не могут выехать за пределы района, чаще обращаются в библиотеку с различными вопросами и предложениями, просят научить чему-то новому. Техника, имеющаяся у библиотеки, не соответствует требованиям программ для видеомонтажа, но благодаря помощи Богучанской ГЭС мы получили все необходимое», - рассказала директор Кежемской Центральной районной библиотеки Галина Ефимова.

Богучанская ГЭС на протяжении многих лет активно сотрудничает с Кежемской Центральной районной библиотекой. На средства энергетиков в 2019 году библиотека получила более 1200 томов новых книг, а также два комплекта специальных книг для слабовидящих детей. В 2018 году станция подарила сотрудникам библиотеки новые каталожные шкафы и компьютеры. Ежегодно библиотека получает в подарок от ПАО «РусГидро» годовую подписку детского литературного журнала «Путеводная звезда».

Как социально ответственная компания, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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