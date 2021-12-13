Новый год - новая работа? Более 80% россиян готовы поменять работу после праздников

По данным Роструда, более 80% россиян хотели бы сменить работу в новом году.

Большинство респондентов признались, что задумываются о смене работы, причем, 68% из них хотят найти более перспективное и высокооплачиваемое место, 17% ищут для себя удаленную занятость. 12% опрошенных обеспокоены финансовой нестабильностью своей компании. Активно мониторят рынок труда 57% респондентов, 35% - иногда заходят на сайты по поиску работы, а 8% - пассивные наблюдатели.

В то же время 47% хотят после смены работы остаться в своей сфере деятельности, а 40% желают ее кардинально поменять.

Тренды рынка труда

Анастасия Васильева, руководитель отдела найма персонала компании “Этажи” поделилась трендами рынка труда:

“В послепандемийном мире большинство компаний переходят на автоматизацию, онлайнизацию. Многие профессии будут не актуальны. Более 40% сегодняшних работающих людей придется переучиваться, но не все работодатели готовы вкладываться в переориентацию сотрудников. Это придется делать им самим за свой счет.

В связи с этим мы видим, как изменится портрет кандидата в следующем году. В современных реалиях к основным навыкам, которыми должны владеть работники к 2022 году относятся: умение учиться (это главный навык будущего); наличие “софтов” - мягких навыков (soft skills), которые помогут быстро адаптироваться к новым условиям (умение анализировать, навыки самоуправления и активного обучения, стрессоустойчивость, гибкость, креативность, коммуникабельность), при этом “харды” - твердые навыки (hard skills) отходят на второй план. Также ручной и алгоритмизированный труд автоматизируется, более актуальна технологичность (digital skills).

Еще среди трендов рынка труда можно выделить:

Рост зарплат до 10-15% за год за счет сфер, создающих конкуренцию за кандидата: E-commerсe (электронная коммерция), цифровые медиа, девелопмент/ строительство;

Изменения условий труда, предлагаемых работодателем для кандидата (дистанционная работа, неполный рабочий день и т.д.)

Анастасия Васильева, руководитель отдела найма персонала компании “Этажи”

Зима - хорошее время для нового витка карьеры

Декабрь - это время, когда работодатели пересматривают мотивации и условия труда. - продолжает Анастасия Васильева, - И многие, получив годовые премии, начинают подыскивать новое место работы. При этом в ряде направлений январь - не выгодный месяц с точки зрения дохода. Поэтому в декабре сотрудники начинают чаще задумываться о смене работы.

Вместе с тем Анастасия считает, что зима - хорошее время для начала нового витка карьеры. В конце года подведены итоги и понятны достигнутые результаты. Каждый решает, стоит развиваться дальше или продолжить работать на прежнем месте. Сейчас на рынке сотрудники выбирают те компании, где им уделяют внимание. Где удовлетворяются их потребности как в финансах, так в развитии, и где сформирована система адаптации как в профессиональном плане, так и в социальном.

Совет эксперта

Многие задумываются о том, как поменять место работы, но далеко не каждый готов предпринять какие-либо шаги в этом направлении. Страхи могут быть обоснованными или беспочвенными, но они в любом случае мешают принять решение, даже если оно давно назрело.

Не увольняясь со своего текущего места работы, сейчас допустимо посетить офисы компаний и пройти тест-драйв, чтобы понять, подходит это место для работы или нет. В таких крупных офисах, как компания “Этажи”, даже в январские праздники можно пройти тест-драйв и познакомиться с компанией.

Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”