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Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

Главная Общество
Красноярск
15:40 13 Декабря 2021
красноярск, дети, дтп, авто
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В прошлую субботу красноярка, находясь за рулем «Хонды», попала в ДТП на ул. Беловежская. В это время в салоне автомобиля находилось двое детей, один из которых находился в автолюльке на переднем сиденье и получил ушиб из-за сработавшей подушки безопасности. 

Инспекторы уже составили административный материал за нарушение правил перевозки детей. Сотрудники ГИБДД рассказали, что подушка должна быть отключена, если нет возможности поместить автолюльку на заднее сиденье машины.

Сотрудники ГИБДД акцентируют внимание на том, что если детское кресло установлено не по правилам, то оно не спасет от травм. Также необходимо всегда помнить о безопасности на дорогах. 

Фото: 24.мвд.рф

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