13 декабря
Красноярск
погода -15 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

Главная Общество
Красноярск
15:55 13 Декабря 2021
красноярск, губернатор, писатель
версия для печати Ico_print

Участие в презентации книги почетного гражданина Красноярского края Владимира Ивановича Долгих принял губернатор Красноярского края Александр Усс. Мероприятие проходило на родине автора – в Иланском районе. Презентация книги «Дорога созидания», приуроченная к 97-й годовщине со дня рождения Владимира Долгих, состоялась в модернизированной районной библиотеке, где собрались представители общественности и районной власти, ветераны и молодежь. 

В книге, которая охватывает почти вековую историю нашего государства, собраны впечатления о событиях, в которых принимал участие автор, и людях, с которыми он встречался. Среди них  немало государственных деятелей СССР и современной России.  Отметим, что более 60 экземпляров книги Владимира Долгих «Дорогой созидания» направлены в библиотеки Красноярского края.

Губернатор региона Александр Усс подчеркнул, что изданная книга – настоящая энциклопедия прошлого века. Глава региона выразил признательность родным и близким Владимира Долгих,а также его соратнику Игорю Кацеру, благодаря которым была издана книга.

"Владимир Иванович написал свой труд достаточно давно, но с присущей ему ответственностью и скрупулёзностью постоянно его правил, пропускал через свою душу и сердце. Горжусь, что хорошо знал Владимира Ивановича. Это был, с одной стороны, наш земляк, простой человек, а с другой – выдающийся государственный деятель. На мой взгляд, он был одним из наиболее светлых умов руководства Советского Союза, и не случайно его во все времена очень высоко ценили руководители нашей страны, - сказал Александр Усс. - Он оказал большое влияние на Красноярский край – в том числе, когда регионом руководил Павел Стефанович Федирко, ставший преемником его инициатив по развитию края. Уверен, что и для иланцев, и для всех жителей края книга воспоминаний Владимира Ивановича станет источником силы и понимания того, как надо жить на этой земле».

Также Александр Усс возложил цветы к бюсту Владимира Долгих и осмотрел недавно реконструированную библиотеку. В подарок для всех читателей губернатор края передал директору комплект книг для пополнения фондов учреждения и оставил в гостевой книге запись с пожеланием удачи.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Елочные базары заработали в Красноярске

Елочные базары заработали в Красноярске

13 Декабря 2021 г.
С 13 декабря в Красноярске можно будет приобрести новогодние товары на базарах
Новости Красноярска: Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

Комплекса «Иней-М» будет установлен для мониторинга городских дорог

13 Декабря 2021 г.
«Иней-М» второй год внедряют в Красноярске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Новости Красноярска: При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

При поддержке Богучанской ГЭС создана видеостудия для подростков

13 Декабря 2021 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова» получило от АО «Богучанская ГЭС» средства на приобретение двух видеокамер, ноутбука и компьютера для обработки и монтажа видеозаписей. Это...
Новости Красноярска: Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

13 Декабря 2021 г.
Ребенок получил ушиб в результате срабатывания подушки безопасности
Новости Красноярска: День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

13 Декабря 2021 г.
ГУ МВД России по Красноярскому краю исполнилось 87 лет
Новости Красноярска: «Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

«Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

13 Декабря 2021 г.
Актив красноярской «Юнармии» набрал 336 баллов
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Новости Красноярска: В Красноярске резко похолодает до -18 градусов

В Красноярске резко похолодает до -18 градусов

8 Декабря 2021 г.
В выходные снова потеплеет
Новости Красноярска: Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

12 Декабря 2021 г.
Они ночевали в лесу из-за аварии снегохода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru