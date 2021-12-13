В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

Участие в презентации книги почетного гражданина Красноярского края Владимира Ивановича Долгих принял губернатор Красноярского края Александр Усс. Мероприятие проходило на родине автора – в Иланском районе. Презентация книги «Дорога созидания», приуроченная к 97-й годовщине со дня рождения Владимира Долгих, состоялась в модернизированной районной библиотеке, где собрались представители общественности и районной власти, ветераны и молодежь.

В книге, которая охватывает почти вековую историю нашего государства, собраны впечатления о событиях, в которых принимал участие автор, и людях, с которыми он встречался. Среди них немало государственных деятелей СССР и современной России. Отметим, что более 60 экземпляров книги Владимира Долгих «Дорогой созидания» направлены в библиотеки Красноярского края.

Губернатор региона Александр Усс подчеркнул, что изданная книга – настоящая энциклопедия прошлого века. Глава региона выразил признательность родным и близким Владимира Долгих,а также его соратнику Игорю Кацеру, благодаря которым была издана книга.

"Владимир Иванович написал свой труд достаточно давно, но с присущей ему ответственностью и скрупулёзностью постоянно его правил, пропускал через свою душу и сердце. Горжусь, что хорошо знал Владимира Ивановича. Это был, с одной стороны, наш земляк, простой человек, а с другой – выдающийся государственный деятель. На мой взгляд, он был одним из наиболее светлых умов руководства Советского Союза, и не случайно его во все времена очень высоко ценили руководители нашей страны, - сказал Александр Усс. - Он оказал большое влияние на Красноярский край – в том числе, когда регионом руководил Павел Стефанович Федирко, ставший преемником его инициатив по развитию края. Уверен, что и для иланцев, и для всех жителей края книга воспоминаний Владимира Ивановича станет источником силы и понимания того, как надо жить на этой земле».

Также Александр Усс возложил цветы к бюсту Владимира Долгих и осмотрел недавно реконструированную библиотеку. В подарок для всех читателей губернатор края передал директору комплект книг для пополнения фондов учреждения и оставил в гостевой книге запись с пожеланием удачи.