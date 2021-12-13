День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

13 декабря 1934 года - Приказом НКВД СССР было образовано УНКВД по Красноярскому краю.

В этот день сотрудники Культурного центра подготовили выставки, рассказывающие о служебных буднях правоохранителей с самых первых дней и вплоть до нашего времени.

На выставках посетители смогут увидеть средства связи и компьютерную технику, которые использовались в разные годы, образцы удостоверений сотрудников прошлого столетия. Также можно ознакомиться с форменным обмундированием руководящего состава разного периода и увидеть одежду начальников УВД и членов милиции в разные периоды.

Экспозиции позволяют посетителям окунуться в атмосферу прошлых лет, посмотреть уникальные кадры и провести параллель с нынешним временем.

Фото: 24.мвд.рф