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День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

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Красноярск
15:25 13 Декабря 2021
полиция, силовые структуры, красноярск, мвд
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13 декабря 1934 года - Приказом НКВД СССР было образовано УНКВД по Красноярскому краю.

В этот день сотрудники Культурного центра подготовили выставки, рассказывающие о служебных буднях правоохранителей с самых первых дней и вплоть до нашего времени.

На выставках посетители смогут увидеть средства связи и компьютерную технику, которые использовались в разные годы, образцы удостоверений сотрудников прошлого столетия. Также можно ознакомиться с форменным обмундированием руководящего состава разного периода и увидеть одежду начальников УВД и членов милиции в разные периоды. 

Экспозиции позволяют посетителям окунуться в атмосферу прошлых лет, посмотреть уникальные кадры и провести параллель с нынешним временем. 

Фото: 24.мвд.рф

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