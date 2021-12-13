«Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

Всероссийский юнармейский слет в Национальном центре управления обороной РФ подвел итоги работы региональных отделений за 2021 год и объявил победителей. В 2021 году участие в состязаниях приняли 65 регионов со всей страны.

Участников оценивали по нескольким критериям: реализация мероприятий военно-патриотической направленности, вовлечение детей в деятельность юнармейского движения, количество юнармейцев в регионе, информационное освещение, системная работа с юнармейцами

«Юнармия» Красноярского края, которая набрала 336 баллов, заняла третье место уступив первое и второе места Калужской области (345 баллов) и Республике Татарстан (342 балла). Однако в Сибирском федеральном округе красноярское отделение возглавило рейтинг

Начальник штаба регионального отделения движения Красноярского края Денис Побилат выразил благодарность участникам и кураторам отрядов за вклад в победу.

Фото: krskstate.ru