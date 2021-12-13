13 декабря
Красноярск
погода -15 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

Главная Общество
Красноярск
15:00 13 Декабря 2021
красноярск, дети, образование, армия
версия для печати Ico_print

Всероссийский юнармейский слет в Национальном центре управления обороной РФ подвел итоги работы региональных отделений за 2021 год и объявил победителей.  В 2021 году участие в состязаниях приняли 65 регионов со всей страны.

Участников оценивали по нескольким критериям:  реализация мероприятий военно-патриотической направленности, вовлечение детей в деятельность юнармейского движения, количество юнармейцев в регионе, информационное освещение, системная работа с юнармейцами

«Юнармия» Красноярского края, которая набрала 336 баллов, заняла третье место уступив первое и второе места Калужской области (345 баллов) и Республике Татарстан (342 балла). Однако в Сибирском федеральном округе красноярское отделение возглавило  рейтинг 

Начальник штаба регионального отделения движения  Красноярского края Денис Побилат выразил благодарность участникам и кураторам отрядов за вклад в победу.

Фото: krskstate.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

13 Декабря 2021 г.
До публикации автор не дожил всего год
Новости Красноярска: Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

13 Декабря 2021 г.
Ребенок получил ушиб в результате срабатывания подушки безопасности
Новости Красноярска: День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

13 Декабря 2021 г.
ГУ МВД России по Красноярскому краю исполнилось 87 лет
Новости Красноярска: "Горе от ума" глазами главного режиссера Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина Олега Рыбкина

"Горе от ума" глазами главного режиссера Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина Олега Рыбкина

13 Декабря 2021 г.
Премьера состоится 25, 26 декабря, а также 14 и 27 января.
Новости Красноярска: Красноярский суд приговорил наёмного убийцу к 10 годам за убийство в 1997 году

Красноярский суд приговорил наёмного убийцу к 10 годам за убийство в 1997 году

13 Декабря 2021 г.
Заказчика приговорили к 10 годам колонии
Новости Красноярска: 158 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы с начала декабря

158 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы с начала декабря

13 Декабря 2021 г.
Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

12 Декабря 2021 г.
Они ночевали в лесу из-за аварии снегохода
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Новости Красноярска: В Красноярском крае МФЦ присоединятся к всероссийской минуте молчания

В Красноярском крае МФЦ присоединятся к всероссийской минуте молчания

8 Декабря 2021 г.
Сотрудники на минуту встанут и прервут приём заявителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru