"Горе от ума" глазами главного режиссера Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина Олега Рыбкина

В театре им. А.С. Пушкина состоится премьера вечной классики: пьеса Грибоедова «Горе от ума».

Известное всем произведение предстанет перед нашими глазами совсем в ином свете. Зрители увидят на сцене впечатляющие интерьеры московского метро, оценят модные костюмы 70-х - 80-х годов двадцатого века, услышат советские хиты.

Режиссера Олег Рыбкин рассказал как будет звучать новый спектакль.

- Мы решили перенести действие спектакля в 70-80-е годы, во времена Советского Союза. Все хорошо знают это время — это застой. Это та самая среда высокопоставленных московских чиновников, «золотой молодежи», людей, которые имели больше возможностей, чем среднестатистический гражданин Советского Союза. Соответственно, персонажи классической пьесы поменялись, но остались важные мотивы, которые существуют в этом произведении. Прежде всего это история любви. Все важные и нужные мысли Чацкого достаточно современны и, как точно кто-то заметил, все его монологи вызваны чувством любви к Софье. Зрителю будет интересна и история, каким образом Чацкого делают сумасшедшим: этот прием использовался, чтобы устранить конкурента. Одна из тех важных тем, которую мы все понимаем. В произведении раскручивается механизм обвинения человека сумасшедшим в обществе, в котором он существует. Это должно и сегодня волновать зрителя.