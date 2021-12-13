13 декабря
Красноярск
погода -15 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

"Горе от ума" глазами главного режиссера Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина Олега Рыбкина

Главная Общество
Красноярск
14:20 13 Декабря 2021
красноярск, культура, театр
версия для печати Ico_print

В театре им. А.С. Пушкина состоится премьера вечной классики: пьеса Грибоедова «Горе от ума».

Известное всем произведение предстанет перед нашими глазами совсем в ином свете. Зрители увидят на сцене впечатляющие интерьеры московского метро, оценят модные костюмы 70-х - 80-х годов двадцатого века, услышат советские хиты.

"Горе от ума" глазами главного режиссера Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина Олега Рыбкина

Режиссера Олег Рыбкин рассказал как будет звучать новый спектакль.

- Мы решили перенести действие спектакля в 70-80-е годы, во времена Советского Союза. Все хорошо знают это время — это застой. Это та самая среда высокопоставленных московских чиновников, «золотой молодежи», людей, которые имели больше возможностей, чем среднестатистический гражданин Советского Союза. Соответственно, персонажи классической пьесы поменялись, но остались важные мотивы, которые существуют в этом произведении. Прежде всего это история любви.  Все важные и нужные мысли Чацкого достаточно современны и, как точно кто-то заметил, все его монологи вызваны чувством любви к Софье. Зрителю будет интересна и история, каким образом Чацкого делают сумасшедшим: этот прием использовался, чтобы устранить конкурента. Одна из тех важных тем, которую мы все понимаем. В произведении раскручивается механизм обвинения человека сумасшедшим в обществе, в котором он существует. Это должно и сегодня волновать зрителя.

В главных ролях: народный артист России Василий Решетников, Ася Малеванова. Премьера спектакля состоится 25, 26 декабря, а также 14 и 27 января. За билетами можно обратится по ссылке.

Фото: пресс-служба театра им. А.С. Пушкина

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

В Иланском районе презентовали книгу Владимира Долгих «Дорога созидания»

13 Декабря 2021 г.
До публикации автор не дожил всего год
Новости Красноярска: Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

Полугодовалый ребенок получил травмы из-за неправильно установленной автолюльки

13 Декабря 2021 г.
Ребенок получил ушиб в результате срабатывания подушки безопасности
Новости Красноярска: День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

День образования ГУ МВД России по Красноярскому краю

13 Декабря 2021 г.
ГУ МВД России по Красноярскому краю исполнилось 87 лет
Новости Красноярска: «Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

«Юнармия» Красноярского края вошла в топ-3 лучших региональных отделений

13 Декабря 2021 г.
Актив красноярской «Юнармии» набрал 336 баллов
Новости Красноярска: Красноярский суд приговорил наёмного убийцу к 10 годам за убийство в 1997 году

Красноярский суд приговорил наёмного убийцу к 10 годам за убийство в 1997 году

13 Декабря 2021 г.
Заказчика приговорили к 10 годам колонии
Новости Красноярска: 158 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы с начала декабря

158 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы с начала декабря

13 Декабря 2021 г.
Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Гарри Поттер ненадолго вернется на экран

Гарри Поттер ненадолго вернется на экран

9 Декабря 2021 г.
Специальный эпизод сняли к 20-летию киносаги
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru