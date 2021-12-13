158 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы с начала декабря

Специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии в первые две недели декабря вели активную проверку соблюдения противовирусных мер в торговых центрах, в кафе и ресторанах, а также на остановках общественного транспорта.

Проверка была проведена на 958 объектах, из них 771 объект торговли, 19 предприятиях общественного питания и 168 остановочных пунктов. На 188 объектах были обнаружены нарушения. Участники рейдов провели около 1050 бесед с горожанами, составили 158 протоколов.

Также за этот месяц специалистами было проведено 26 проверок в ТРЦ. В первую очередь контроль был направлен на действия охранников при предъявлении QR-кодов посетителями. Участники рейдов напоминают о важности иметь при себе паспорт, чтобы избежать фактов фальсификации документов. Администрация напоминает, что если вы предъявляете чужие QR-коды, вас могут привлечь к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. Данные санкции также применяются к тем, кто избегает ношение масок.

Фото: РИА новости / Евгений Переверзев