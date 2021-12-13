Красноярский суд приговорил наёмного убийцу к 10 годам за убийство в 1997 году

Наёмного убийцу, застрелившего криминального авторитета Анатолия Артюшкова в 1997 году, приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Дело рассматривал Свердловский суд Красноярска. Как сообщили в краевом суде, Вячеслав Исминдиров, также известный как Слава Палач, совершил убийство Анатолия Артюшкова по заказу Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Вместе с напарником, Александром Живицей, они расстреляли мужчину на автостоянке.

В 2015 Живицу приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он же сдал своих работодателей и напарника, рассказав следователям, что совершал убийства по приказу Струганова. Последнего приговорили к 10 годам строгого режима за организацию четырёх убийств в 1990-х годах.

Славу Палача задержали в Польше в 2018 году, а в России экстрадировали двумя годами позже.

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