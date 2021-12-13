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Лесные пожарные края получили рекордное количество новой спецтехники

Главная Общество
Красноярск
13:33 13 Декабря 2021
красноярск, пожар, экология, губернатор
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Национальный проект «Экология» в 2021 году отправил специальное оборудование в Красноярский края для лесных пожарных. Специальным оборудованием оказались 18 универсальных плугов для лесопожарной техники. При поступлении нового оборудования штат ЛПЦ пополнили 123 новых сотрудника - водители и трактористы. 

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал, что именно в 2021 году пришло огромное количество необходимого инвентаря.  Также Виталий Простакишин поблагодарил нацпроекту «Экология», который помог обновить автопарк и материально-техническую базу лесопожарных формирований. По словам руководителя краевого Лесопожарного центра плуги - универсальная техника, которая может использоваться как с колёсной, так и с гусеничной техникой.

Министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов уточнил, что за 2021 год краевой центр получил 379 единиц спецтехники и оборудования по нацпроекту «Экология» на общую сумму почти 350 млн рублей. 

Напомним, что инициаторам проекта по модернизации краевой системы охраны лесов от пожаров стал Губернатора Александра Усса.

Фото: РИА новости / Максим Богодвид

 

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