Лесные пожарные края получили рекордное количество новой спецтехники

Национальный проект «Экология» в 2021 году отправил специальное оборудование в Красноярский края для лесных пожарных. Специальным оборудованием оказались 18 универсальных плугов для лесопожарной техники. При поступлении нового оборудования штат ЛПЦ пополнили 123 новых сотрудника - водители и трактористы.

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал, что именно в 2021 году пришло огромное количество необходимого инвентаря. Также Виталий Простакишин поблагодарил нацпроекту «Экология», который помог обновить автопарк и материально-техническую базу лесопожарных формирований. По словам руководителя краевого Лесопожарного центра плуги - универсальная техника, которая может использоваться как с колёсной, так и с гусеничной техникой.

Министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов уточнил, что за 2021 год краевой центр получил 379 единиц спецтехники и оборудования по нацпроекту «Экология» на общую сумму почти 350 млн рублей.

Напомним, что инициаторам проекта по модернизации краевой системы охраны лесов от пожаров стал Губернатора Александра Усса.

Фото: РИА новости / Максим Богодвид