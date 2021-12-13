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Победители и призёры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» получили свои награды в Красноярске

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Красноярск
13:10 13 Декабря 2021
красноярск, образование, наука, чемпионат
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Знаменитый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» от  WorldSkills Russia подвел свои итог на церемонии закрытия в онлайн-формате. 

На закрытии чемпионата выступил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста «Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia» Олег Базер и поблагодарил участников и организаторов. Олег Базер также сделал акцент на том, что основная ценность проекта в том, что каждый участник смог продемонстрировать итоги своей работы. 

В этом году на награждении было озвучено 149 номинаций. Среди победителей и призеров будет сформирована команда Красноярского края для дальнейшего участия  на отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills Russia.

Фото: WorldSkills Russia

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