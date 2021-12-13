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«Декада дорожной безопасности» детей началась в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:30 13 Декабря 2021
красноярск, дети, дтп, транспорт
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Сотрудники ГИБДД Красноярска решили напомнить школьникам перед новогодними каникулами о важности дорожной безопасности. Возле школ и детских садов будут стоять экипажи ДПС, которые будут пристально следить за соблюдением ПДД и проверять безопасность детей-пассажиров. 

Помимо наблюдения за детьми сотрудники автоинспекции проконтролируют состояние улично-дорожной сети, обследуют маршруты движения транспортных средств и парковки вблизи елочных комплексов. 

Напомним, что  необходимо соблюдать настороженность при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Родителям следует позаботиться о наличии световозвращающих нашивок на одежде детей, а также провести дополнительные беседы о дорожной безопасности.

Фото: РИА новости / Игорь Зарембо 

 

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