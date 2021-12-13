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В Канске мужчина украл бензопилу у товарища под следствием

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Красноярск
13:00 13 Декабря 2021
красноярск, суд, канск
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Житель Канска обокрал сидящего в СИЗО товарища. Пока друг детства находился под следствием, мужчина выкрал из его квартиры бензопилу. 

Потерпевший и подсудимый жили в одной съёмной квартире. В какой-то момент хозяин бензопилы попал в СИЗО за имущественное преступление. В это время его товарищ решил съехать: он собрал вещи и прихватил инструмент своего друга и исчез.

Пропажу заметили во время следственного эксперимента на месте жительства потерпевшего. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

Преступника задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Суд рассмотрел дело, учёл, что ранее у вора был условный срок, а также не отбытую часть по предыдущему приговору и назначил тому в наказание 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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