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Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»

Главная Общество
Красноярск
11:56 13 Декабря 2021
премия, награда, победители, банк
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9 декабря в Красноярске состоялась премия «Человек-года-2021». В этом году она была представлена 12 номинациями. Сбер выступил партнёром номинации «Доброе дело бизнеса».

В номинации были отмечены благотворительные проекты, связанные не только с поддержкой малообеспеченных людей или людей с инвалидностью, в шорт-лист вошли также экологические инициативы бизнеса. Основными критериями оценки стали не суммы помощи, а системность и следование принципам добросовестной благотворительности: сбор средств и организация поддержки не через личные карты и счета, а через легальные институты благотворительности. В шорт-лист были отобраны 10 проектов, всего эксперты заявили в номинацию более 20.

Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»

Победителя в номинации объявил Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением СберБанка. Обладателем премии «Человек года» («Доброе дело бизнеса») стал Роман Ворошилов, руководитель лизинговой компании «Дельта». Четвертый год компания на постоянной основе ежемесячно поддерживает уникальный проект больничной клоунады «Дом в горошек». Больничные клоуны ходят к детям, которые находятся в самых тяжелых состояниях. Поэтому больничная клоунада — это, конечно же, желание поправиться, аппетит, смех. Кроме того, компания поддерживает юных спортсменов, помогая им с оснащением и поездками на соревнования.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением СберБанка:

 «Все участники номинации «Доброе дело бизнеса» уже победители. Мы рады выделить и тех, кто регулярно включается в благотворительные и социальные проекты, и тех, кто только начинает этот путь. За всеми этими проектами, прежде всего, стоят тысячи детей и взрослых с ограничениями по здоровью, которым помогли в трудную минуту, подарили самое ценное – эмоции, улыбку, надежду на выздоровление и социализацию в обществе. Мы искренне рады, когда бизнес региона включается в это непростое, но такое нужное дело».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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