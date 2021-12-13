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Красноярский спортсмен по паратхэквондо стал победителем чемпионата мира

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Красноярск
12:00 13 Декабря 2021
красноярск, спорт, олимпиада, соревнования
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Виктор Александров спортсмен красноярского Центра адаптивного спорта занял первое место в мировых соревнованиях по тхэквондо для людей  с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен выступал в весовой категории от 75 кг и выше в классе к44. Виктор впервые получил звание чемпиона мира. Спортсмен также является девятикратным чемпионом России, чемпионом и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом Европы. 

Помимо Виктора на XVI Паралимпийских летних играх российские паратхэквондисты завоевали еще три бронзовые медали.

Напомним, что паратхэквондо  включили в программу паралимпийских игр в 2021 году. 

Фото: cas24.ru, vk.com/club11181369

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