Красноярский спортсмен по паратхэквондо стал победителем чемпионата мира

Виктор Александров спортсмен красноярского Центра адаптивного спорта занял первое место в мировых соревнованиях по тхэквондо для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен выступал в весовой категории от 75 кг и выше в классе к44. Виктор впервые получил звание чемпиона мира. Спортсмен также является девятикратным чемпионом России, чемпионом и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом Европы.

Помимо Виктора на XVI Паралимпийских летних играх российские паратхэквондисты завоевали еще три бронзовые медали.

Напомним, что паратхэквондо включили в программу паралимпийских игр в 2021 году.

Фото: cas24.ru, vk.com/club11181369