Ачинский чиновник нанес ущерб городу в размере 500 тысяч рублей

Следователями МО МВД России «Ачинский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями».

Руководитель муниципального учреждения в 2020 году заключил контракт с подрядной организацией на санитарную обрезку деревьев и кустарников на территории города Ачинска на сумму 600 тысяч рублей. В результате проверки было выяснено, что работа была сделана в меньшем размере, чем указана в подписанном контракте. Сумма ущерба бюджету города составила около 500 тысяч рублей.

Фото: РИА новости / Алексей Сухоруков