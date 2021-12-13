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Ледово-спортивный центр открылся в Сосновоборске

Главная Общество
Красноярск
11:00 13 Декабря 2021
красноярск, спорт, дети, хоккей
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Спортивный центр  «Беркут» был построен на внебюджетные деньги при поддержке меценатов, общая стоимость проекта почти 167 млн рублей.

Глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев на торжественном открытии комплекса рассказал, что «Беркут» - уникальный спортивный объект. Благодаря новому центру в город вернется игра для смелых: хоккей с шайбой. 

Владимир Пьяных, заместитель министра спорта Красноярского края также в день открытия напомнил о  федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта  "Деморафия". Владимир Пьяных уверен, что «Беркут» станет отличной возможностью вовлечь как можно больше людей в спортивный образ жизни.

Комплекс оснащён всем необходим для занятия спортом:  тренажерные залы, комфортные раздевалки, а также помещение для проката спортивного оборудования. Рядом со зданием разместилась хоккейная коробка с системой искусственного ледообразования. Размеры катка позволяют проводить соревнования международного уровня.

В спортивный центр смогут приходить все жители  Сосновоборска, но первыми в двери комплекса войдут ученики гимназии №1. 
 
Фото: Пресс-служба министерства спорта Красноярского края 
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