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Военная прокуратура направит в суд уголовное дело о взрыве боеприпасов на складе в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
10:57 13 Декабря 2021
ачинск, взрыв, суд, красноярск, армия
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Уголовное дело о взрыве боеприпасов под Ачинском в августе 2019 года направили в суд. Об этом сообщается на сайте Красноярской военной прокуратуры. 

Обвиняемые – начальник склада боеприпасов и двое его подчинённых. Их обвиняют по статье 286 УК РФ. Следователи установили, что августе 2019 подсудимые проводили разгрузку боеприпасов и нарушили требования безопасности. Из-за этого случился пожар и взрыв в хранилище.

«В результате чрезвычайного происшествия погиб командир пожарного отделения склада, 33 человека получили телесные повреждения, а ущерб от взрывов снарядов составил 8,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Рассматривать дело будет Красноярский гарнизонный военный суд.

Фото: © Ольга Халманова / РИА Новости

 

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