Военная прокуратура направит в суд уголовное дело о взрыве боеприпасов на складе в Красноярском крае

Уголовное дело о взрыве боеприпасов под Ачинском в августе 2019 года направили в суд. Об этом сообщается на сайте Красноярской военной прокуратуры.
Обвиняемые – начальник склада боеприпасов и двое его подчинённых. Их обвиняют по статье 286 УК РФ. Следователи установили, что августе 2019 подсудимые проводили разгрузку боеприпасов и нарушили требования безопасности. Из-за этого случился пожар и взрыв в хранилище.
«В результате чрезвычайного происшествия погиб командир пожарного отделения склада, 33 человека получили телесные повреждения, а ущерб от взрывов снарядов составил 8,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Рассматривать дело будет Красноярский гарнизонный военный суд.
Фото: © Ольга Халманова / РИА Новости