В Красноярске нашли четыре марки некачественной сметаны

В Красноярских магазина нашли четыре марки некачественной сметаны. Во всех образцах был растительный жир, неуказанный на упаковке, повышенное содержание дрожжей и недостаток молочнокислых бактерий.

Для проверки специалисты ЦСМ закупили 10 образцов. С нарушениями оказалась сметана марок:

«Село родное» (Красноярск);

«Молочная сказка» (Барнаул);

«Брест Литовск»;

«Филимоново — столица молока!» (Красноярский край, Канский район).

Специалисты советуют при выборе сметаны внимательно читать состав – там должны быть данные о сливках и закваске. Внешне продукт должен быть однородным, с глянцевой поверхностью и белым цветом с кремовым оттенком.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев