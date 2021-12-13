В Красноярском крае есть отрасли, где вакцинировано меньше 80% сотрудников

Роспотребнадзор Красноярского края назвал отрасли, где самое низкое количество вакцинированных сотрудников. Напомним, что к 15 декабря планировалось 80% работников края должны поставить прививку от коронавируса.

«В целом по краю по данным на 10 декабря охват обязательной вакцинацией составляет 77,3%», – сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Также глава ведомства напомнил, что за отказ от вакцинации сотрудника нужно перевести на дистанционный формат работы или отстранить. Если работодатели не достигнут охвата в 80% и не примут меры против нежелающих вакцинироваться, то их ждёт административная ответственность.

«Ещё не достигли нужного процента охвата работающие в сфере общественного питания (78,7%), транспортных услуг (56,5%), гостиничных услуг(44,2%). информацию о количестве вакцинированных сотрудников нужно отправить на электронный адрес Управления Роспотребнадзора», – добавил глава ведомства.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости