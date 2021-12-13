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В Красноярске увеличится количество школ и садиков

Главная Общество
Красноярск
10:10 13 Декабря 2021
красноярск, дети, образование, общество
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В 2022 году в Красноярске планируют построить три новые школы и два детских сада об этом рассказал Сергей Еремин.

Школы будут находиться в 3-ем микрорайоне Солнечного и в микрорайоне Метростроитель. Сады же будут располагаться  в Академгородке, и в жилом районе «Медицинский городок». 
Помимо планирования пяти учреждений мэр рассказал о проектировании ещё трёх садов для дошколят: в 6-ом микрорайоне Покровский, дополнительный корпус детсада №231 по ул. Красной Армии и в 4-ом микрорайоне на Бугаче. 

Сергей Еремин также рассказал и напомнил красноярцам о  реконструкции школ №36 и 47-ой школы и о достраивании школы на 1550 мест на Бугаче. Мэр уверен, что все планы будут успешно исполнены так как в прошлом такой опыт уже был со школой №86. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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