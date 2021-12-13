Танцоры из Красноярска вышли финал проекта «Новые танцы» на ТНТ

Танцевальная команда Blast из Красноярска прошла в финал шоу «Новые танцы». Первым этой новостью поделился мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своём инстаграме.

Глава города признался, что фанат этого танцевального коллектива.

«Молодые ребята в полуфинале просто «порвали» опытные и мощные команды! Выступили до мурашек круто! Горжусь невероятно! Красноярцы, теперь ждём финал и болеем за наших!», – отметил он.

Подростки учатся в Комплексной спортивной школе города. За место в финале они состязались с Пермской командой Ds Crew и Whipheadz из Москвы.

Увидеть танцевальные номера полуфинала и предыдущие выпуски конкурса можно по ссылке.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/