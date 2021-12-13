Красноярский сноубордист оказался под лавиной

Красноярский экстремал Константин Меркер рассказал в социальных сетях, что во время катания в Ергаках его занесло под лавину. Сноубордист поделился, что гора была опасная, но раньше такого не случалось. Экстремал понимал, что нужно сделать и также подробно рассказал об этом своим подписчикам. На видео в инстаграм мужчины видно как он начал движение, а следом за ним началась лавина.

Константин уверен, что ему повезло, ведь такая лавина может покалечить человека. После происшествия сноубордист напомнил своим подписчикам, что если вы опытный сноубордист необходимо всегда помнить о важности соблюдения мер безопасности.

Фото: РИА новости / Артур Лебедев