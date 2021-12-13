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Красноярец, написавший трек «Венера-Юпитер», стал самым юным обладателем «Золотого грамафона»

Главная Общество
Красноярск
09:30 13 Декабря 2021
красноярск, премия, золото, певец
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16-летний красноярец Ваня Дмитриенко стал самым юным обладателем статуэтки «Золотого граммофона». Он получил премию за песню «Венера-Юпитер». Недавно трек попал в десятку прослушиваемых в «Венера-Юпитер».

«Мы побили рекорд. Я стал самым молодым обладателем «Золотого граммофона».  Это безумное достижение и мотивация для меня. Спасибо всем кто вокруг меня, моей семье, команде лейбла Zion Music и вам», – написал певец у себя в социальных сетях.

Напомним, что Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, но сейчас живет в Москве. Он сам сочиняет и играет свои песни на гитаре, а также выпускает каверы на уже известные треки, к примеру, на песню ТАТУ «200 по встречной» для официального трибьюта группы.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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