Сотрудники ГИБДД возбудили дело на несовершеннолетнего водителя

Инспекторы Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Молодой водитель самовольно взял отцовский автомобиль и решил покататься по улицам Красноярска. На ул. Курчатова подросток не смог справиться с автомобилем и наехал на 70-летнюю женщину. Пострадавшей на месте происшествия была оказана медицинская помощь.

Помимо административного правонарушения семья подростка проходит проверка по делам несовершеннолетних. Также родителям необходимо выплатить штраф на сумму более 46 000 рублей.

Фото: РИА новости / Виталий Аньков