В Норильск привезли 16,4 тыс. новогодних подарков

Дети Норильска начнут получать новогодние подарки с 13 декабря. В город поступило около 16,4 тыс. комплектов.

По данным официального сайта Норильска, в подарок вошли кондитерские изделия - шоколадные конфеты, жевательный мармелад и другие общим весом 0,8 кг. Кроме того, в подарок, оформленный на этот раз в виде сумки - мягкой игрушки тигра, вошли книжки «Учимся рисовать».

Подарки получат дети работников бюджетных организаций в возрасте до 14 лет включительно. Кроме того, их вручат детям-инвалидам, сиротам, а также детям безработных граждан, которые зарегистрированы в центре занятости.

Как писали Sibnovosti.ru, Дед Мороз из Великого Устюга исполнил мечты красноярских ребят, которые написали письмо на его почту. Из всех детей организаторы акции выбрали тех, кто больше всего нуждается в помощи и кому особенно важна поддержка.

Фото: © мэрия Норильска