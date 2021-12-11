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В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 38 человек

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Красноярск
19:47 11 Декабря 2021
красноярск, эпидемия
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За сутки от коронавируса погибли 38 человек. Всего же с начала пандемии — 7 877..

Подтверждённых диагнозов на 11 декабря — 719. С начала пандемии — 160 766. Темп прироста заболеваемости — 0,4%.

Вылечили 144 278 человек (+ 722 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 335 жителей Красноярского края (+  4 161 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 351 человек.

4 441 646 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 13 355 за последние сутки).

Жителей Красноярского края просят отказаться от новогодних застолий в ресторанах из-за роста заболевших коронавирусом. Резкий скачок заболеваемости зарегистрировали с 29 ноября по 5 декабря.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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