В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 38 человек

За сутки от коронавируса погибли 38 человек. Всего же с начала пандемии — 7 877..

Подтверждённых диагнозов на 11 декабря — 719. С начала пандемии — 160 766. Темп прироста заболеваемости — 0,4%.

Вылечили 144 278 человек (+ 722 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 335 жителей Красноярского края (+ 4 161 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 351 человек.

4 441 646 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 13 355 за последние сутки).

Жителей Красноярского края просят отказаться от новогодних застолий в ресторанах из-за роста заболевших коронавирусом. Резкий скачок заболеваемости зарегистрировали с 29 ноября по 5 декабря.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев