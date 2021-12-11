Здание красноярского пивзавода «Пикра» продают за 200 млн. рублей

В Красноярске выставили на продажу здание бывшего пивзавода «Пикра». Площадь комплекса 7,5 тыс. квадратов. Владелец просит за недвижимость 210 млн рублей.

В объявлении сказано, что здание заполнено арендаторами как местными, так и федеральными. У всех заключены долгосрочные договоры. Это детский бассейн, столовая, одной из крупных сетей и другие.

Среди достоинств указано также близкое расположение к Николаевскому и Коммунальному мостам, а также удобные транспортные развязки.

Бывший завод продавали с 2019 года. Изначально стоимость здания оценивалась в 280 млн рублей. Краевые власти пытались договориться с собственником о перезапуске производства, вопрос даже понимался на Красноярском экономическом форуме, но ситуация до сих пор не изменился.

Фото: © Дела.ru / Авито