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Здание красноярского пивзавода «Пикра» продают за 200 млн. рублей

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Красноярск
16:12 11 Декабря 2021
завод, продажа, красноярск
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В Красноярске выставили на продажу здание бывшего пивзавода «Пикра». Площадь комплекса 7,5 тыс. квадратов. Владелец просит за недвижимость 210 млн рублей.

В объявлении сказано, что здание заполнено арендаторами как местными, так и федеральными. У всех заключены долгосрочные договоры. Это детский бассейн, столовая, одной из крупных сетей и другие.

Среди достоинств указано также близкое расположение к Николаевскому и Коммунальному мостам, а также удобные транспортные развязки.

Бывший завод продавали с 2019 года. Изначально стоимость здания оценивалась в 280 млн рублей. Краевые власти пытались договориться с собственником о перезапуске производства, вопрос даже понимался на Красноярском экономическом форуме, но ситуация до сих пор не изменился.

Фото: © Дела.ru / Авито

 

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