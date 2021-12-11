Житель Красноярска предлагает занять место в очереди на вакцинацию за 500 рублей

Житель Красноярска предлагает посидеть в очереди на вакцинацию за 500 рублей. Такое объявление появилось на сайте Авито.

«Добрый день! Если вам некогда или лень стоять в очереди на вакцинацию от коронавируса, я сделаю это за вас!», – пишет мужчина по имени Александр.

По его словам, это самое выгодное предложение на рынке. Он готов приехать в любой пункт вакцинации, в любое время.

Кроме этого, в Telegram запущен @vakcinatut_bot, который выдает актуальную информацию о количестве человек в мобильном пункте.

Напомним, что 8 декабря глава Красноярского края Александр Усс внёс поправки в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По новым правилам, иностранцам предоставили возможность жить в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и других подобных заведениях. Для этого нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и паспорт.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости