На что потратят 329,7 млрд. рублей из бюджета Красноярского края в 2022 году?

Депутаты Законодательного собрания региона утвердили бюджет на 2022 – 2024 годы. В следующем году доходы увеличатся на 8,4 млрд рублей за счёт федерального бюджета.

Средства, поступившие из федерального бюджета, пойдут на социальные выплаты, переселение граждан из аварийного жилья и развития строительства новых домов. Так, социальная поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте до 7 лет, составит 11,8 млрд рублей. На переселение из аварийного жилья пойдёт 3,4 млрд рублей, 1 млрд добавят на тушение лесных пожаров. Более 600 млн рублей направят на стимулирование жилищного строительства.

На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Дивногорск, Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур) выделены 340 млн рублей.

Дополнительные средства из краевого бюджета пойдут на поддержку здравоохранения (2 млрд рублей) и образования (700 млн рублей), культуры и спорта (600 млн рублей), дорожную отрасль (1 млрд рублей). Фонд средств на развитие Красноярского авиахаба увеличится на 2 млрд рублей.

«Объём выделенных средств для социальной сферы края говорит о том, что это приоритет для правительства региона. Ещё никогда в крае столько на здравоохранение не закладывалась. Мы видим проблемы в сфере медицины. И поправка в бюджет это подтверждает. Глава края, профильные министерства и правительство края понимают, где находятся самые проблемные точки. Мы будем работать над устранением дефицита в системе ОМС, в вопросах обеспечения лекарствами и повышения зарплаты медработникам. Мы будем следить за тем, чтобы, выделенные средства расходовались эффективно», – заключил председатель комитета Илья Зайцев.

Дополнительно 500 млн рублей пойдёт на обеспечение жильём детей-сирот. Общий объём средств на эти цели составит 2,5 млрд рублей. Планируется построить два дома на 85 квартир, семь – 20-квартирных. Также миллиард рублей предусмотрен на завершение строительства и ремонта ранее уже начатых объектов.

«Прежде деньги на получение жилья этой категорией граждан закладывались в государственной программе развития образования. В проекте бюджета впервые средства, предусмотренные на строительство и приобретение жилья для детей-сирот и работников бюджетной сферы сведены в один документ. Это позволит составить целостную картину, и решать проблему комплексно и более эффективно», – отметил председатель комитета Алексей Кулеш.

В итоге бюджет выглядит следующим образом: доходы – 310,1 млрд рублей, расходы – 329,7 млрд рублей, дефицит – 19,6 млрд рублей, на финансирование которого пойдут остатки средств, сформированные по итогам 2021 года.

«Увеличение расходов за счёт средств краевого бюджета связано, прежде всего, с выполнением бюджетных целей в этом году. Можно с уверенностью сказать, что выделенные на различные программы деньги реализуются без дефицита уже третий год подряд. Это позволяет уменьшить госдолг и сформировать запас средств на будущие годы», – рассказал заместитель министра финансов края Владимир Бахарь.

Часть денег пойдёт на обеспечение работы главы края Александра Усса. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что затраты на «функционирование высшего должностного лица субъекта РФ» увеличатся на 54 миллиона рублей. Как пояснили в правительстве, увеличение связано с инфляцией и проведено за счёт распределения средств и уменьшения текущих расходов на управления делами губернатора и правительства.

Выделенные таким образом деньги направят на зарплату, командировки и прочее.

Напомним, что депутаты поддержали повышение минимального размера оплаты труда в регионе на 8,6%. Это значит, что в зависимости от районных надбавок, МРОТ вырастет с 20468 до 22224 рублей на юге и с 33260 до 36114 в северных регионах.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина