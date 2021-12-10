10 декабря
Красноярск
погода -14 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В 2022 году в Ермаковском и Курагинском районах отремонтируют бесхозяйные дамбы

Главная Общество
Красноярск
19:13 10 Декабря 2021
в красноярском крае, вода
версия для печати Ico_print

В 2022 году в Красноярском крае начнут ремонт двух бесхозных дамб. Одна находится в Ермаковском районе, другая – в Курагинском. На эти цели из краевого бюджета направят 62,6 млн рублей.

Всего в Красноярском крае насчитывается 36 ГТС, собственники которых не определены. Большая часть таких сооружений имеет рекреационное, сельскохозяйственное или промышленное назначение. На контроле у Минэкологии края семь дамб. Они находятся в Минусинске, Ермаковском, Курагинском, Емельяновском районах и Зеленогорске и защищают от подтопления почти 1,5 тысячи человек.

«Мы внимательно следим за состоянием таких бесхозяйных гидротехнических сооружений, поскольку они защищают от воздействия вод местных жителей. Одновременно мы ведем работу по постановке их на учет и определению собственников объектов», – отметил Павел Борзых.

Напомним, что в этом году в регионе отремонтировали две дамбы, сейчас завершается отсыпка берегов трёх рек в Ермаковском районе. Берегоукрепление проводят на реке Кебеж в с. Григорьевка и пос. Танзыбей, реке Оя и Большая Речка в с. Ермаковском. С 2013 года в Красноярском крае отремонтировали 23 гидротехнических сооружения. От возможного подтопления защищено практически 165 тысяч человек.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярской краевой больнице открыли отделение для терапии после операций

В красноярской краевой больнице открыли отделение для терапии после операций

10 Декабря 2021 г.
Ежегодно в больнице проводится 17 тысяч операций
Новости Красноярска: В Красноярске в бывшем офисе ТВК на Копылова начнут продавать мясо и консервы

В Красноярске в бывшем офисе ТВК на Копылова начнут продавать мясо и консервы

10 Декабря 2021 г.
Новым арендатором помещения стала сеть супермаркетов «Магнит»
Новости Красноярска: Жители Красноярского края смогут проверить уровень цифровых компетенций

Жители Красноярского края смогут проверить уровень цифровых компетенций

10 Декабря 2021 г.
Электронный сертификат выдаётся по итогам успешной оценки
Новости Красноярска: Знойная сибирячка решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего

Знойная сибирячка решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего

10 Декабря 2021 г.
Сибирячка устроила фотосессию в бикини в Центральном парке
Новости Красноярска: В Красноярске жителям Ленинского района рассказали о правилах безопасности при использовании пиротехники

В Красноярске жителям Ленинского района рассказали о правилах безопасности при использовании пиротехники

10 Декабря 2021 г.
Покупать пиротехнику и электрогирлянды нужно в специализированных магазинах
Новости Красноярска: Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

10 Декабря 2021 г.
Подсудимому показалось, что сотрудник больницы ведёт снимку на телефон
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

7 Декабря 2021 г.
Главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru