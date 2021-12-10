В 2022 году в Ермаковском и Курагинском районах отремонтируют бесхозяйные дамбы

В 2022 году в Красноярском крае начнут ремонт двух бесхозных дамб. Одна находится в Ермаковском районе, другая – в Курагинском. На эти цели из краевого бюджета направят 62,6 млн рублей.

Всего в Красноярском крае насчитывается 36 ГТС, собственники которых не определены. Большая часть таких сооружений имеет рекреационное, сельскохозяйственное или промышленное назначение. На контроле у Минэкологии края семь дамб. Они находятся в Минусинске, Ермаковском, Курагинском, Емельяновском районах и Зеленогорске и защищают от подтопления почти 1,5 тысячи человек.

«Мы внимательно следим за состоянием таких бесхозяйных гидротехнических сооружений, поскольку они защищают от воздействия вод местных жителей. Одновременно мы ведем работу по постановке их на учет и определению собственников объектов», – отметил Павел Борзых.

Напомним, что в этом году в регионе отремонтировали две дамбы, сейчас завершается отсыпка берегов трёх рек в Ермаковском районе. Берегоукрепление проводят на реке Кебеж в с. Григорьевка и пос. Танзыбей, реке Оя и Большая Речка в с. Ермаковском. С 2013 года в Красноярском крае отремонтировали 23 гидротехнических сооружения. От возможного подтопления защищено практически 165 тысяч человек.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости