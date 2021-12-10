400-летие Красноярска: остров Татышев, шампунь для дорог и японские сакуры

Глава Красноярского края принял участие в обсуждении к подготовке празднования 400-летия города. Напомним, что указ об этом сделал Президент России Владимир Путин.

Во время встречи совещания был представлен план развития города на ближайшую и долгосрочную перспективу, в том числе обсуждалась реализация потенциальных проектов к юбилею города, который пройдёт в 2028 году.

Обсуждение юбилейных торжеств прошло в Москве под руководством заместителя председателя Правительства России Александра Новака. В совещании также участвовали мэр Красноярска Сергей Ерёмин, представители Минкультуры России и бизнеса.

«2028 год для нас – это тот маяк, который определяет траекторию движения города в будущее. Наша задача заключается в том, чтобы каждый год обеспечивать сильную динамику развития. Красноярцы должны чувствовать, что их город становится комфортнее, уютнее, притягательнее и всё больше вызывает гордость. На сегодня сформирован портфель проектов «Красноярск-400» с рядом конкретных предложений. Мы также считаем принципиально важным вовлекать горожан в подготовку к юбилею Красноярска, чтобы люди увидели в новых проектах и объектах именно свои реализованные мечты», – отметил Сергей Ерёмин.

«Горновости» рассказывают подробности изменений, что ждут краевую столицу в следующем году.

Цветы всем и пусть никто не уйдёт обиженным

Каждую весну в городе высаживают огромное количество цветов. Зачастую их привозят из других городов и в администрации города решили с этим что-то сделать.

К примеру, развить собственный тепличный комплекс для выращивания растений. В городе уже есть питомник для деревьев и кустарников — именно там выращивают саженцы, адаптированные к непростым условиям Сибири. Для него закупят высокотехнологичное оборудование и расширят, что очень сильно поможет озеленителям.

Благодаря этому, улицы украсят японские сакуры и экзотические цветы, а бальзамические тополя заменят берёзы и ивы. Все новые деревья высотой 2,5—3 метра. Такие саженцы приживаются практически на сто процентов. Так что к празднованию 400-летия Красноярск расцветёт не только в метафорическом, но и буквальном смысле.

Главное в доме – это чистота

Уборочная техника на красноярских дорогах явление постоянное, ведь администрация города пристально следит за чистотой. Иногда даже буквально: Летом глава города Сергей Ерёмин лично показал, как нужно мыть левобережную набережную.

Но нет придела совершенству, поэтому в 2022 году чисто ту будут поддерживать тротуарные пылесосы, комбинированные машины для сухой и влажной уборки улиц, вакуумных машин для откачивания талой воды и универсальные погрузчики.

Дорожную сеть муниципалитетов будут мыть с помощью специальных средств, чтобы пятна от машинного масла, краски и жевательная резинка, пролетевшая мимо урны не портили вид города и обувь горожан.

К слову о том, что оказывается не в урне для мусора: в новом году в микрорайонах с частным сектором обустроено более 160 площадок для накопления мусора. Это позволит уменьшить количество стихийных мусорных куч.

В проекте муниципального бюджета на 2022—2024 годы предусмотрены средства на содержание этих площадок, а также их промывку, дезинфекцию и дератизацию.

Жить станет лучше, жить станет веселей

К 400-летию города запланировано множество событий и посетить их должны все желающие. Поэтому в бюджете заложена статья расходов на создание среди для маломобильных жителей и гостей.

Так, в городе будут оказываться услуги по доставке специализированным и неспециализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно.

Пройдёт большое количество событий, к примеру, инклюзивный фестиваль “Радуга эмоций”, межрегиональный турнир по следж-хоккею “Енисейский лёд”, международный социальный фестиваль “Город равных — строим вместе: кто, если не мы”, соревнования по конному спорту имени Клешко для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно пройдёт “Декада инвалидов”, в рамках которой в 2022 году планируется выпустить новый спектакль театральной инклюзивной студии. Продолжатся занятия по футболу для молодёжи с синдромом Дауна, а также адаптивному чирлидингу. Продолжит функционировать и профессиональная служба сопровождения инвалидов, трудовые мастерские для подростков и молодых людей “Трудово”.

Построят даже специализированный сквер, где смогут более свободно чувствовать себя люди с ограничением зрения и движения. Уникальный тактильный сквер «Светлый» станет первой такой площадкой за Уралом.

Горожане, у которых нет ограничений по здоровью тоже не останутся обделёнными. Создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом – одно из приоритетных направлений в бюджетной политике.

Так, на острове Татышев появился спортивный павильон для занятий триатлоном. На площади 540 кв. метров и обустроили велодорожку шириной четыре метра с системой освещения и электроснабжения. В следующем году будет разработан проект триатлонного комплекса с разгоночным кругом, стадионом и бассейном.

Также в 2022 году планируется построить ещё две спортивные площадки возле школ и три новые площадки вблизи многоквартирных домов.

Остров Татышев – популярное место для отдыха у горожан и гостей Красноярска и в следующем году его ждёт ещё больше изменений. Кроме трассы для триатлона, здесь появятся новые рекреационные зоны, детские игровые площадки, одна из которых станет крупнейшей в городе.

Обновят и пешеходные аллеи, появится пляжная зона в восточной части парка, места для тихого отдыха и занятия спортом. В планах также строительство трансформаторной подстанции.

Всё планируют сделать к лету 2022 года.

Помимо этого, для подготовки Красноярска к проведению чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в следующем году запланированы средства на восстановление элементов наружного освещения на острове Отдыха.

В других районах города откроются новые скверы. В частности, началось благоустройство озеро-парка “Октябрьский”, который в скором времени станет одним из знаковых мест города. Там уже положили асфальт на центральной аллее, появилось новое освещение и спортивные площадки, установили детскую площадку и проложили сеть экологических троп.

Также в следующем году на месте большого пустыря в Ветлужанке по улице Садовой, 2г разобьют новый сквер. На первом этапе здесь сделают газоны, высадят кустарники, аллеи из груш, яблонь и сосен, установят беседки.

На проспекте имени газеты “Красноярский рабочий”, от ДК имени 1 Мая до улицы Малаховской появится прогулочная зона – выложат брусчатку, установят лавочки и урны, линию освещения, высадят деревья и кустарники. Благоустройство ждёт и набережную Енисея за парком 1 Мая – этот проект выбрали сами горожане.

На улице Краснодарской на участке от сквера у памятника “Самолёт МИГ-21Ф” до пересечения с улицей Воронова появится зона тихого отдыха, велосипедная дорожка, прогулочные тропинки и спортплощадки.

В 2022 году на пустыре на месте бывшего рынка «Казачий», построят новый сквер. Места на пустыре много, поэтому благоустроят его в несколько этапов. Что в нём появится – решат сами граждане на рейтинговом голосовании. Если красноярцы поддержат этот проект, “Казачий” будет включён в 2023 году в федеральный проект “Формирование комфортной городской среды”.

В правобережном микрорайоне Водники в следующем году по инициативе молодёжного центра технического проектирования появится парк “Окраинка”. В нём будут проводить массовые мероприятия, мастер-классы, спортивные тренировки, кинопоказы и встречи с известными людьми.

«Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития всего края, поэтому придаем этому событию особое значение. В рамках стратегического мастер-плана будут реализованы проекты по развитию городской среды и экономики. Это освоение бывших промплощадок, ликвидация ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация транспортной системы и многое другое», - отметил во время встречи губернатор края Александр Усс.

Кладбище Бадалык

В уходящем году городские власти продолжили работу по благоустройству новой части Бадалыкского кладбища. Площадь недавно прирезанного участка составляет 18,2 гектара. В результате такого расширения на самом крупном погосте Красноярска появилось ещё около 16 тысяч новых мест для захоронения.

В новом году продолжится благоустройство Аллеи почётных граждан — отсыпка и планировка, установка системы сбора поверхностных вод, организация пешеходных зон, устройство ограждения и туалетов для посетителей.

Фото: © gornovosti.ru