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В красноярской краевой больнице открыли отделение для терапии после операций

Главная Общество
Красноярск
19:00 10 Декабря 2021
красноярск, больница
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В Красноярской краевой клинической больнице появилось отделение анестезиологии-реаниматологии. В новом корпусе 12 коек, некоторые сразу же были заняты первыми пациентами, проходящими интенсивную терапию после операций. Раньше таких больных распределяли по свободным местам в других отделениях.

«Мы достаточно долго к этому шли. Изначально здесь должны были размещаться только пациенты после трансплантации печени и почек, но сейчас будут получать интенсивную терапию все больные после плановой и экстренной хирургии», – рассказал  заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 7 Сергей Сорсунов.

Ежегодно в больнице проводится 17 тысяч операций, часть из них относится к очень сложным. Если раньше пациентов с пересаженной почкой или печенью было немного, то сейчас такие операции поставлены на поток. Медицинская аппаратура была закуплена в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также за счет спонсорских средств.

Фото: © medgorod.ru

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