Знойная сибирячка решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего

В Центральном парке Красноярска, рядом с ледяной фигурой пешки, начался настоящий движ.

Сибирячка решила поддержать шахматиста Яна Непомнящего оригинальным способом и устроила фотосессию в бикини в Центральном парке. Напомним, что недавно поставили необычную ледяную скульптуру. Это шахматная пешка с хештегом #NepoGambit.

Поддержали красноярца блогеры, люди из мира спорта и простые жители города приходят в парк и фотографируются с пешкой. Как раз сейчас Ян ведет борьбу за шахматную корону. Его соперник – норвежец Магнус Карлсен не сдаёт позиций.

В общем, смотрите турнир и приходите в парк фотографироваться возле пешки! #NepoGambit

Возрастная категория 12+

Фото: Косьяненко Наталья Николаевна / Instagram nata13kaif