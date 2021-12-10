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Знойная сибирячка решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего

Главная Общество
Красноярск
15:44 10 Декабря 2021
спорт, соревнования, поддержка
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В Центральном парке Красноярска, рядом с ледяной фигурой пешки, начался настоящий движ.

Сибирячка решила поддержать шахматиста Яна Непомнящего оригинальным способом и устроила фотосессию в бикини в Центральном парке. Напомним, что недавно поставили необычную ледяную скульптуру. Это шахматная пешка с хештегом #NepoGambit.

Знойная сибирячка решила поддержать российского шахматиста Яна Непомнящего

Поддержали красноярца блогеры, люди из мира спорта и простые жители города приходят в парк и фотографируются с пешкой. Как раз сейчас Ян ведет борьбу за шахматную корону. Его соперник – норвежец Магнус Карлсен не сдаёт позиций.

В общем, смотрите турнир и приходите в парк фотографироваться возле пешки! #NepoGambit

Возрастная категория 12+

Фото: Косьяненко Наталья Николаевна / Instagram nata13kaif

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