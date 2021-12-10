В Красноярске в бывшем офисе ТВК на Копылова начнут продавать мясо и консервы

В бывшем помещении красноярского телеканала ТВК на улице Копылова открою супермаркет . Арендатор появился спустя год после переезда СМИ на другое место. Судя по объявлению на фасаде здания, 24 декабря там откроют «Магнит», сообщает NGS24.RU.

ТВК съехал из помещения ещё в феврале. Тогда всем желающим предлагали занять здание за 546 тысяч рублей в месяц. Ограничений не было, здесь можно было открыть фитнес-центр, магазин, выставочный зал и т.д.

Напомним, что в конце декабря 2020 года договор аренды не был продлён, и телеканал переехал в новый офис на Водопьянова, 50 с. Телеканал находился на Копылова с 1997 года.

Фото: © Юлия Лебедева / Facebook