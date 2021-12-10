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Жители Красноярского края смогут проверить уровень цифровых компетенций

Главная Общество
Красноярск
15:50 10 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, красноярск, тест
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В России заработал сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики, с помощью которого можно подтвердить имеющиеся навыки и использовать практический опыт для решения профессиональных задач.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в этом году можно бесплатно пройти тестирование по направлению «Цифровая грамотность», которое рассчитано на широкий круг пользователей, то есть пройти тестирование могут и школьники, и пенсионеры. Для этого нужно перейти на сайт, зарегистрироваться на портале Leader-ID и выполнить задания.

Тестирование состоит из пяти направлений: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Электронный сертификат выдаётся по итогам успешной оценки.

Независимая оценка может сыграть важную роль в профессиональном развитии. Результаты диагностик станут частью персонального профиля компетенций человека. Туда также войдёт информация об образовании, результаты олимпиад, хакатон, проектной деятельности, профессиональные достижения и т.д. Ссылку на персональный профиль с результатами оценки компетенций человек сможет отправлять работодателям.

На сайте представлен каталог других сервисов оценки цифровых навыков и навигатор по лучшему образовательному контенту. 

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