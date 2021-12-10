Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

Жителя Красноярска, избившего врача-терапевта, суд направил на принудительное лечение. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Мужчину признали виновным по статьям о незаконном лишении свободы и уничтожении имущества. Психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что он нуждается в принудительном лечении в спецучреждении», – говорится в сообщении.

Врач пришла к пожилой родственнице мужчины. Оказав помощь, она собиралась уходить, но тут на нее напал 43-летний внук пациентки. Мужчине показалось, что сотрудник больницы ведёт снимку на телефон, поэтому он несколько раз ударил её металлическим ключом и ногой. Женщина вырвалась и попыталась убежать, но подсудимый догнал её, вырвал сумку и разбил телефон.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ. Суд рассмотрел предоставленные ведомством материалы и отправил мужчину в стационар медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын