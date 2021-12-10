В Красноярске жителям Ленинского района рассказали о правилах безопасности при использовании пиротехники

Сотрудники администрации Ленинского района, центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ Красноярска, инспекторы отделения надзорной деятельности провели рейды и посетили дворы и квартиры по ул. Говорова. Инспекторы раздали памятки жителям и разъяснили, как безопасно использовать пиротехнические изделия и ёлочные электрические украшения.

Пиротехнические изделия рекомендовано не использовать вблизи зданий, деревьев, линий электропередач. Нельзя запускать фейерверки в направлении людей, зажигать на ёлках свечи и украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

Покупать пиротехнику и электрические гирлянды нужно только в специализированных магазинах. Важно спрашивать у продавца сертификат соответствия на товар, перед использованием внимательно читать инструкцию по применению. Хранить фейерверки нужно в сухом, недоступном для детей месте, вдали от легковоспламеняющихся веществ и отопительных приборов.