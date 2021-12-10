Новый арт-объект украсил остановочный пункт городской электрички Красноярской железной дороги

В рамках реализации проекта по эстетическому благоустройству привокзальных площадей и остановочных пунктов КрасЖД железнодорожники установили в Красноярске новый арт-объект «Самолёт».

Он расположен рядом с пассажирской платформой «Водопьянова» в микрорайоне Северном и представляет собой металлическую контурную модель взлетающего самолёта.

Это символический памятник лётчикам-полярникам, проложившим новые арктические воздушные трассы через северные территории Красноярского края. Одним из них был Михаил Водопьянов, в честь которого названа улица в Красноярске и остановочный пункт городских электропоездов.

В настоящее время завершены работы по монтажу самолёта. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей к арт-объекту территории.

Добавим, проект по ландшафтному благоустройству привокзальных территорий, станций и остановочных пунктов реализуется на Красноярской железной дороге с 2016 года. За это время на магистрали установлено более 30 арт-объектов.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД