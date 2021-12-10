В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчиков для благоустройства трёх скверов и двух набережных

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства на объектах, за которые проголосовали жители Красноярска.

В планах на сезон 2022 года работы на 8 пространствах: сквер на ул. Полтавской, 32; правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая; сквер по ул. Робеспьера, 19; набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского); скверы по ул. Академика Павлова, 40–42; по ул. Академика Киренского, 122; в мкрн Солнечном по пр-ту Молодёжному (3-й этап); бульвар по пр-ту Ульяновскому.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, пока объявлены торги на первые два лота:

На набережной р. Кача, в скверах на ул. Робеспьера и ул. Академика Киренского. Начальная цена контракта – 67 миллионов 900 тысяч рублей.

Работы на набережной р. Енисей за ДК им. 1 Мая и в сквере на ул. Павлова 40-42. Начальная цена контракта – 57,7 млн рублей.

На заросшей территории ул. Киренского появится зона тихого отдыха с цветником, площадки для детей разного возраста и тропиночная сеть. На участке установят качели для взрослых, площадку с резиновыми горками и батутом, новое освещение, скамейки, урны. Высадят деревья, кустарники, цветы.

На Робеспьера, 19 по просьбам жителей предусмотрена спортивная площадка, освещение, включающее гирлянды. Предусмотрено и озеленение. Кроме этого, в сквере установят перголу с качелями, гамаки, детский батут и т.д.

Вдоль набережной Качи заменят покрытия, обустроят пешеходные пути и дорожки для велосипедов и самокатов. Под низкими мостами сделают деревянные пути, обновят лестницы и спуски, высадят кустарники и деревья и почти 1,5 километра живой изгороди, обустроят газоны и обновят уличную мебель. На набережной будет видеонаблюдение.

По просьбам горожан кованую беседку было решено не менять на деревянную, её отреставрируют и оборудуют новой деревянной мебелью, подсветят гирляндами. Старые «пушкинские» фонари заменят на светильники торшерного типа.

Благоустройство набережной р. Енисей за ДК им. 1 Мая продолжит формирование единого пешеходного прогулочного пространства в Ленинском районе. На верхнем ярусе будет располагаться зона для активности, внизу обустроят пространство у воды и зону отдыха для детей и взрослых с качелями и детскими игровыми элементами. Спуски сделают пологими, гладкими и деревянными. Смотровая площадка будет называться «Ладейка», ведь именно в этом месте раньше была казачья станица «Ладейка», она защищала Красноярский острог от набегов.

Благоустройство сквера на Павлова, 40-42 будет продолжением формирования единой прогулочного пространства.

Работы подрядные организации должны будут начать в апреле 2022 года.