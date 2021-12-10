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В Красноярском крае женщина получила 80 часов обязательных работ за убийство собаки молотком

Главная Общество
Красноярск
14:14 10 Декабря 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство, животные, суд
Фотография © Александр Жуковец
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Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в июле подсудимая в квартире подошла к своей спящей собаке и нанесла ей пять ударов молотком по голове. Животное погибло.

Соседи вызвали полицию. Злоумышленница признала вину.

Мировым судьёй в Нижнеингашском районе вынесен приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ. 

Напомним, вечером 23 ноября в полицию обратилась женщина из г. Назарово, она рассказала, что в подъезде найден кот с телесными повреждениями.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Назарово. Мужчина сказал, что причинил вред животному из-за того, что тот мяукал, он признал вину и отметил, больше не допустит такого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Максимальное наказание по статье - до трёх лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается.

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